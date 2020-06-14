Глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым

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14 июня 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Fabrizio Bensch/dpa

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 14 июня, в рамках беседы с журналистами заявил, что готов вступить в переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Кулеба подчеркнул, что открыт для общения с Лавровым в любом формате, если это поможет решить проблемы и поспособствует "деоккупации украинской территории и освобождению заключенных".

Напомним, ранее украинский министр иностранных дел в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом подчеркнул, что работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу непременно продолжится и уточнил, что разговор на уровне руководителей внешнеполитических ведомств вышеуказанных стран состоится в ближайшее время.