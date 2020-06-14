Киев получит американскую помощь для гибридной войны с Россией

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14 июня 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

ПТРС, фото: соцсети

Пакет военной помощи Украине был одобрен Конгрессом США на текущий фискальный год. По мнению американской стороны эти средства станут вкладом в сдерживание российских Вооруженных сил, поскольку Украина выступает в качестве военного буфера между Россией и Западом. Неназванный военный эксперт, бывший высокопоставленный Чиновник Пентагона заявил, что пакет помощи «это намек россиянам, что они не могут взять Киев и создать (на Украине – «АН») вассальное государство или снова изменить географию Европы… Это также сдержит изрядное количество российских войск, которые в противном случае действовали бы напрямую против интересов США».

Пакет военной помощи включает организацию разведки и передачу информации о морской и воздушной обстановке в регионе; о состоянии Черноморского флота РФ. Украинской стороне будет оказана помощь - в реструктуризации военного командования и управления; в развитии сил киберзащиты. Предусмотрены: поставки средств контрартиллерийской борьбы; реорганизация военно-медицинской службы. Особое внимание будет уделено противодействию российской пропаганды и обучению военных кадров.

Об этом рассказал журналисту Military Times военный атташе при посольстве Украины в США генерал-майор Борис Кременецкий.

Из его слов, также, стало известно, что поддержка украинских Военно-морских сил является важной частью помощи и станет «залогом обеспечения безопасности в Азовском и Черноморском регионах». В частности, Киев надеется на получение в рамках «Пакета» патрульных катеров Mark VI. В списке поставляемых вооружений 150 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin (в предыдущих партиях ПТРК, предоставленных Америкой Украине, были бракованные экземпляры). Кременецкий также заявил, что пакет помощи имеет дополнительное преимущество для Америки. «Мы делимся с США нашим опытом гибридной войны с русскими, и я уверен, что извлеченные нами уроки ценны для американских военных», - подчеркнул он. Кременецкий ожидаемо указал на явную недостаточность предоставляемой Киеву военной помощи. «Украина ежедневно борется с российской агрессией, защищая не только нашу территориальную целостность и суверенитет, но и восточные границы НАТО. Это означает, что мы вносим вклад в общую евроатлантическую безопасность», - молвил он напоследок. Напоминаем, также, что накануне Брюссель присвоил Украине статус партнера НАТО с расширенными возможностями.