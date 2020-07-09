Александр Лукашевич сообщил о подготовке Украиной военного сценария по Донбассу

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9 июля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Александр Лукашевич, фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

На Украине активно идет подготовка к военному сценарию решения проблемы Донбасса, на это указывают недавние заявления властей Незалежной, сообщил сегодня постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Украинские официальные лица постоянно последнее время пытаются нагнетать военную истерию. Например, на фоне кампании подготовки к осенним местным выборам опять пошел в ход заезженный миф о "внешней угрозе".

Лукашевич привел в пример заявление главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака 2 июля, заявившего, что украинские военные "все больше внимания и времени уделяют подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности". В свою очередь, 5 июля главнокомандующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о том, что Военно-морские силы Украины готовятся к "полномасштабной военной конфронтации" с Российской Федерацией. "Это свидетельствует, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

На Украине предсказали вероятное вторжение России с востока страны.