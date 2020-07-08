На Украине предсказали вероятное вторжение России с востока страны

Аргументы Недели → Политика 13+

8 июля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Виктор Муженко, фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

Виктор Муженко, который в прошлом занимал пост начальника Генерального штаба ВСУ, заявил, что РФ для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока, а не со стороны полуострова.

По его словам, если российские регулярные формирования пересекут административную границу между Крымом и Херсоном, это вызовет "негативную реакцию практически всего мирового сообщества и повлечет за собой усиление соответствующих санкций". Это учитывается Россией.

Муженко также отметил, что для полноценного вторжения должен быть создан ряд определенных условий, в том числе и информационная операция. Последняя, считает он, уже началась. Вторым этапом будут разведывательная и диверсионная операции.

Бывший глава генштаба рассказал, что нужно делать Украине: вести военное положение, создать соответствующие группировки для противодействия силам вторжения, усилить противовоздушную оборону, взять под охрану соответствующие критические объекты.

Эксперт Ищенко назвал причины невыгодности захвата украинского Херсона для России.