Киевский политолог предрек Украине скорые потрясения хуже войны в Донбассе
14 июля 2020, 10:38[ «Аргументы Недели» ]
Украину в скором времени ждут потрясения, которые окажут более негативное воздействие на республику, чем вооруженный конфликт в Донбассе. С соответствующим прогнозом выступил Олег Соскин, киевский политический эксперт.
Специалист назвал Украину «страной-лузером», которая не в состоянии выплачивать пенсии. В условиях разрастания внутреннего хаоса продолжение реализации нынешнего курса Киева способно привести к быстрому краху государства, процитировало Соскина российское интернет-издание ФАН.
Политолог предупредил, что в ближайшие месяцы Украине грозят события, по сравнению с которыми военное противостояние в Донбассе «может показаться детскими игрушками».
Ранее сообщалось, что киевский штаб рассказал о засаде, в которую попали украинские военные под Горловкой.
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