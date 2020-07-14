Киевский политолог предрек Украине скорые потрясения хуже войны в Донбассе

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14 июля 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]

Военнослужащий Нацгвардии Украины возле здания Верховной Рады, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Украину в скором времени ждут потрясения, которые окажут более негативное воздействие на республику, чем вооруженный конфликт в Донбассе. С соответствующим прогнозом выступил Олег Соскин, киевский политический эксперт.

Специалист назвал Украину «страной-лузером», которая не в состоянии выплачивать пенсии. В условиях разрастания внутреннего хаоса продолжение реализации нынешнего курса Киева способно привести к быстрому краху государства, процитировало Соскина российское интернет-издание ФАН.

Политолог предупредил, что в ближайшие месяцы Украине грозят события, по сравнению с которыми военное противостояние в Донбассе «может показаться детскими игрушками».

Ранее сообщалось, что киевский штаб рассказал о засаде, в которую попали украинские военные под Горловкой.