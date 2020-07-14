Киевский штаб поведал о приведшей к потерям ВСУ засаде «оккупантов РФ» под Горловкой
14 июля 2020, 10:04[ «Аргументы Недели» ]
«Формирования РФ» устроили засаду военнослужащим Вооруженных сил Украины в районе Горловки. Об этом сообщается в сводке, опубликованной штабом операции Киева в Донбассе в соцсети Facebook.
Согласно утверждению штаба, «оккупанты» обстреляли из стрелкового оружия представителей эвакуационной группы, посланной за телом погибшего бойца ВСУ. В результате инцидента погиб военный врач, один человек получил ранение, еще один травмировался, говорится в сообщении киевской стороны.
Ранее самопровозглашенная ДНР озвучила свою версию случившегося. В Донецке заявили, что под Горловкой подорвалась на минах диверсионно-разведывательная группа противника.
Украина обвиняет Россию в прямой военной помощи Народной милиции республик Донбасса. Официальная Москва подобные утверждения отрицает.
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