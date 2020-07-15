Экс-узник СБУ озвучил фамилии виновников развязывания войны на востоке Украины

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15 июля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

В развязывании гражданской войны на территории Донбасса виноваты руководители Германии – канцлер Ангела Меркель и президент Франк Вальтер Штайнмайер. С соответствующим заявлением выступил харьковский ученый Мехти Логунов, проведший несколько лет в тюрьме Службы безопасности Украины по обвинению в госизмене.

Процитированный «ПолитНавигатором» Логунов отметил, что киевский переворот в феврале 2014 года, спровоцировавший начало вооруженного противостояния на востоке страны, произошел через несколько часов после того, как послы стран Евросоюза подписали гарантии президенту Виктору Януковичу. Ученый добавил, что на руках Меркель и Штайнмайера кровь тысяч украинцев, убитых в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что эксперт Юрий Ткачев рассказал, почему Киев не хочет прекращать конфликт в Донбассе.