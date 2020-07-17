Климкин предрек ускорение «возвращения» Крыма Украине из-за поправок в Конституцию РФ

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17 июля 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации, ускорят процесс «возвращения» Крымского полуострова Киеву. С соответствующим прогнозом в разговоре с представителями СМИ выступил Павел Климкин, бывший глава украинского МИД.

Согласно утверждению Климкина, инициируя поправки, в которых, среди прочего, говорится о защите территориальной целостности страны, Москва настроила против себя мировое сообщество. Действия руководства РФ обернутся против него, предсказал экс-министр.

Ранее в пятницу сообщалось, что в посольстве Соединенных Штатов на Украине спрогнозировали победу Киева в «войне» с Россией.