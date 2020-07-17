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Полковник из посольства США в Киеве предрек победу Украины в «войне» с Россией

, 10:01 [ «Аргументы Недели» ]

Полковник из посольства США в Киеве предрек победу Украины в «войне» с Россией
Флаг Украины, Mykola Miakshykov / globallookpress.com

Украина выиграет «войну», которую в отношении нее якобы развязала Российская Федерация. С соответствующим прогнозом выступил американский полковник Томас Воффорд, военный атташе посольства Соединенных Штатов в Киеве.

Согласно утверждению Воффорда, Москва ведет «гибридную войну» против соседнего государства в политической, экономической, дипломатической, энергетической и информационных областях. Процитированный изданием News Front представитель посольства США отметил, что Украине «необходимо сопротивляться во всех этих сферах». Полковник добавил, что Киев «выиграет эту войну».

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ДЦ

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