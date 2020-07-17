Полковник из посольства США в Киеве предрек победу Украины в «войне» с Россией
17 июля 2020, 10:01[ «Аргументы Недели» ]
Украина выиграет «войну», которую в отношении нее якобы развязала Российская Федерация. С соответствующим прогнозом выступил американский полковник Томас Воффорд, военный атташе посольства Соединенных Штатов в Киеве.
Согласно утверждению Воффорда, Москва ведет «гибридную войну» против соседнего государства в политической, экономической, дипломатической, энергетической и информационных областях. Процитированный изданием News Front представитель посольства США отметил, что Украине «необходимо сопротивляться во всех этих сферах». Полковник добавил, что Киев «выиграет эту войну».
Ранее сообщалось, что бывший премьер ДНР Александр Бородай предрек скорое признание республик Донбасса Москвой.
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