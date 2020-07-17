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Бывший премьер ДНР спрогнозировал скорое признание Россией республик Донбасса

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Вести.Ру»

Бывший премьер ДНР спрогнозировал скорое признание Россией республик Донбасса
Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Российская Федерация в скором времени признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса. С соответствующим прогнозом выступил в телевизионном эфире Александр Бородай, бывший глава правительства ДНР.

Бородай высказался по поводу фактического отказа официального Киева от выполнения минских договоренностей. По мнению экс-премьера, теперь у Москвы нет другого варианта, кроме признания ДНР и ЛНР. Запад будет вынужден согласиться с этим сценарием, отметил Александр Бородай в эфире «России 1».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Михаил Погребинский, украинский политолог, озвучил выгоду Соединенных Штатов от продолжения вооруженного конфликта на территории Донбасса.

ДЦ

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