Погребинский раскрыл выгоду властей США от продолжения войны на востоке Украины

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16 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, в чем заключается выгода Соединенных Штатов от продолжения военного конфликта в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.

Как отметил процитированный РИА Новости Погребинский, американские власти полагают, что сохранение кризиса на востоке Украины гарантирует дальнейшую напряженность в отношениях России с Германией и другими европейскими государствами. По словам политолога, это дает Вашингтону дополнительный аргумент для сдерживания Москвы, введения против нее ограничительным мер.

Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ назвали ответственного за крушение Boeing MH17 в Донбассе.