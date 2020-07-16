Погребинский раскрыл выгоду властей США от продолжения войны на востоке Украины
16 июля 2020, 17:56[ «Аргументы Недели» ]
Михаил Погребинский, киевский политический эксперт, рассказал, в чем заключается выгода Соединенных Штатов от продолжения военного конфликта в Донбассе. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с представителями СМИ.
Как отметил процитированный РИА Новости Погребинский, американские власти полагают, что сохранение кризиса на востоке Украины гарантирует дальнейшую напряженность в отношениях России с Германией и другими европейскими государствами. По словам политолога, это дает Вашингтону дополнительный аргумент для сдерживания Москвы, введения против нее ограничительным мер.
Ранее сообщалось, что в Госдуме РФ назвали ответственного за крушение Boeing MH17 в Донбассе.
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