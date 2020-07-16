Кедми назвал российский ядерный «Буревестник» «ужасом» для Соединенных Штатов
16 июля 2020, 16:23[ «Аргументы Недели» ]
Тактико-технические характеристики «Буревестника» - российской крылатой ракеты, оснащенной ядерным двигателем, - делают ее «ужасом» для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Яков Кедми, бывший израильский разведчик.
Как отметил эксперт, выступивший в эфире YouTube-канала ITON-TV, расстояние, маршрут и совершаемые в полете повороты, маневры и виражи «Буревестника» могут быть любыми. Это делает бессмысленной всю систему ПРО, которую выстроила американская сторона.
Ранее в четверг сообщалось, что Яков Кедми назвал оружие Москвы, которое уничтожит США в случае их военной агрессии в отношении Российской Федерации.
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