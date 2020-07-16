Бывший разведчик назвал оружие России для уничтожения США в случае их нападения
16 июля 2020, 15:58[ «Аргументы Недели» ]
Названо оружие Российской Федерации, которое уничтожит Соединенные Штаты в случае их военного нападения. По данному вопросу высказался некоторое время назад Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
Как отметил эксперт, установка на субмарины РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» позволит ликвидировать противника раньше, чем до страны долетят посланные им боеприпасы. Также Кедми упомянул российский «Посейдон». Применение данного подводного беспилотника способно спровоцировать цунами, которое станет фатальным для США, отметил экс-разведчик в эфире YouTube-канала ITON-TV.
Ранее сообщалось, что журнал Forbes написал о разработке в России электромагнитного оружия для войн будущего.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.