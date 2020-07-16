Бывший разведчик назвал оружие России для уничтожения США в случае их нападения

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16 июля 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Названо оружие Российской Федерации, которое уничтожит Соединенные Штаты в случае их военного нападения. По данному вопросу высказался некоторое время назад Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

Как отметил эксперт, установка на субмарины РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» позволит ликвидировать противника раньше, чем до страны долетят посланные им боеприпасы. Также Кедми упомянул российский «Посейдон». Применение данного подводного беспилотника способно спровоцировать цунами, которое станет фатальным для США, отметил экс-разведчик в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Ранее сообщалось, что журнал Forbes написал о разработке в России электромагнитного оружия для войн будущего.