Forbes написал о разработке в России электромагнитного оружия для войн будущего

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16 июля 2020, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]

Российские военные, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

В Российской Федерации разрабатывают электромагнитное оружие, предназначенное для применения в военных конфликтах будущего. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

Согласно предположению, которое выдвинули авторы журнала Forbes, новое оружие Москвы будет работать по принципу микроволновой печи, используя направленные электромагнитные волны. В перспективе подобные системы способны превратиться в главное средство борьбы с вражескими беспилотниками, отмечается в публикации издания.

Ранее сообщалось, что британская Daily Express назвала «российское оружие для Третьей мировой войны».