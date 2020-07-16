Forbes написал о разработке в России электромагнитного оружия для войн будущего
16 июля 2020, 13:42[ «Аргументы Недели» ]
В Российской Федерации разрабатывают электромагнитное оружие, предназначенное для применения в военных конфликтах будущего. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.
Согласно предположению, которое выдвинули авторы журнала Forbes, новое оружие Москвы будет работать по принципу микроволновой печи, используя направленные электромагнитные волны. В перспективе подобные системы способны превратиться в главное средство борьбы с вражескими беспилотниками, отмечается в публикации издания.
Ранее сообщалось, что британская Daily Express назвала «российское оружие для Третьей мировой войны».
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