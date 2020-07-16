Британская Daily Express назвала «российское оружие для Третьей мировой войны»

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16 июля 2020, 12:44 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Обновленная версия штурмовика Су-25 является «российским оружием для Третьей мировой войны». Соответствующее предположение содержится в материале, размещенном некоторое время назад на страницах британских СМИ.

Газета Daily Express пишет, что за Су-25 закрепилось прозвище «летающий танк», так как он обладает мощной защитой, обеспечивающей повышенную живучесть в боевых условиях. После проведения модернизаций самолет получил возможность нести высокоточные бомбы и ракеты и улучшенную всепогодную систему наведения, что превратило его в грозное оружие, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в четверг сообщалось, что Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт, назвал российских «убийц» ядерной триады НАТО.