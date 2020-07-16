Военный аналитик раскрыл российских «убийц» ядерной триады НАТО
16 июля 2020, 12:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Царьград»
Российская Федерация может малыми силами обеспечить свою безопасность, используя современные технологии. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.
Аналитик, ставший собеседником «Царьграда», отметил, что среди вооружения, имеющегося у Москвы, есть «убийцы» ядерной триады Североатлантического альянса. В числе таких «убийц» Кнутов назвал «Сарматы», которые при условии запуска сорока ракет способны уничтожить Соединенные Штаты, а также комплексы С-400 и «Искандер».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский генерал Петр Гаращук предрек «страшные» последствия в случае военного конфликта с Россией.
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