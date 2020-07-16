Военный аналитик раскрыл российских «убийц» ядерной триады НАТО

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16 июля 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Комплекс «Искандер», MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может малыми силами обеспечить свою безопасность, используя современные технологии. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал Юрий Кнутов, отечественный военный эксперт.

Аналитик, ставший собеседником «Царьграда», отметил, что среди вооружения, имеющегося у Москвы, есть «убийцы» ядерной триады Североатлантического альянса. В числе таких «убийц» Кнутов назвал «Сарматы», которые при условии запуска сорока ракет способны уничтожить Соединенные Штаты, а также комплексы С-400 и «Искандер».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский генерал Петр Гаращук предрек «страшные» последствия в случае военного конфликта с Россией.