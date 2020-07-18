Минобороны назвало цели внезапной проверки войск

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18 июля 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

учения, фото с сайта Минобороны РФ

Министерство обороны России поставило в известность иностранных партнеров о целях и задачах внезапной проверки боевой готовности российских войск. Замглавы оборонного ведомства генерал-полковник Александр Фомин заявил, что "Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск".

Генерал напомнил, что в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина с 17 июля 2020 года проводится внезапная проверка войск и сил Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

По данным Минобороны РФ, войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач.

По словам Фомина, объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, "что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки".

Всего к проверке привлечено порядка 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, более 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил результаты действий войск на проверке учесть при их допуске к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", которое пройдет в сентябре, - передает ТАСС.

Фомин проведет в будущий понедельник брифинг перед военными атташе других стран, где расскажет о ходе внезапной проверки боеготовности в ВС РФ.