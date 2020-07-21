Погребинский раскрыл имя возможного сменщика Зеленского на посту главы Украины

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21 июля 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

Владимира Зеленского на посту президента Украины может сменить Дмитрий Разумков, председатель парламента страны. С соответствующим прогнозом выступил Михаил Погребинский, киевский политический эксперт.

Как пишет интернет-издание «Новороссия», Погребинский предсказал, что Зеленский в скором будущем уйдет в отставку по собственному желанию, так как осознает свою непригодность для президентства. Согласно украинской Конституции, в этом случае обязанности главы государства будет исполнять спикер Верховной Рады, отметил политолог.

Ранее сообщалось, что Георгий Тука, бывший представитель правительства Украины, рассказал, почему нереально «возвращение» Крыма.