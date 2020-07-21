Украинский бывший замминистра назвал причины нереальности «возвращения» Крыма
21 июля 2020, 16:17[ «Аргументы Недели» ]
«Возвращение» Крымского полуострова Киеву в настоящий момент нереально. Соответствующую точку зрения высказал в разговоре со СМИ Георгий Тука, бывший заместитель украинского министра по делам «оккупированных территорий».
Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» Тука, Киев не может снова завладеть Крымом из-за внутреннего кризиса на Украине. В числе других причин нереальности «возвращения» региона собеседник журналистов назвал «достаточно прочное положение режима внутри Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что Игорь Коротченко, отечественный военный эксперт, заявил о желании жителей Одессы, Харькова и Николаева присоединиться к РФ.
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