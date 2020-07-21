Московский аналитик заявил о желании жителей Одессы и Харькова присоединиться к РФ

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21 июля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Морской вокзал в Одессе, Server Amzayev / globallookpress.com

Жители ряда украинских городов хотят присоединения к России. Соответствующее заявление, выступая в телевизионном эфире, сделал некоторое время назад Игорь Коротченко, московский военный эксперт.

Как отметил аналитик, принявший участие в одной из программ канала «Россия 1», после перехода под юрисдикцию РФ Крымский полуостров «расцвел». По словам Коротченко, люди, проживающие в Николаеве, Одессе, Харькове и десятках других украинских городов, желают для них судьбы Крыма.

Ранее во вторник сообщалось, что Яков Кедми, бывший израильский разведчик, обозначил цели для захвата Россией на Украине в случае вооруженного конфликта.