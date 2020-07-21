Бывший разведчик Кедми назвал цели для захвата Россией на Украине в случае войны
21 июля 2020, 14:54[ «Аргументы Недели» ]
В случае военного конфликта с Украиной Российская Федерация захватит атомные электростанции, расположенные на территории соседнего государства. Об этом рассказал Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
По словам процитированного «ПолитНавигатором» Кедми, когда возник риск вооруженного столкновения между Индией и Пакистаном, в Соединенных Штатах разработали план, предполагающий захват ядерных объектов, контролируемых Исламабадом. Данная операция была подготовлена в целях обеспечения безопасности. Экс-разведчик высказал мнение, что Россия реализует аналогичный план в отношении Украины, если возникнет конфликт с этой страной.
Ранее сегодня сообщалось, что киевский генерал Владимир Замана объяснил «постыдную сдачу» Крыма РФ.
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