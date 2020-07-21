Экс-глава Генерального штаба ВСУ назвал причину «постыдной сдачи» Крыма России
21 июля 2020, 14:15[ «Аргументы Недели» ]
Если бы Киев в период присоединения Крыма к России проявил политическую волю, «постыдной сдачи» полуострова не произошло бы. С соответствующим заявлением выступил генерал-полковник Владимир Замана, бывший глава Генштаба Вооруженных сил Украины.
По словам Заманы, он докладывал 28 февраля 2014 года Александру Турчинову, в то время исполнявшему обязанности президента Украины, о готовности ВСУ провести операцию в Крыму, однако руководство страны не отдало приказ о претворении в жизнь плана военных. Как отметил процитированный «ПолитНавигатором» генерал, если бы киевские власти продемонстрировали решимость, «постыдной сдачи» региона не случилось бы.
Ранее во вторник сообщалось, что бывший украинский депутат Евгений Мураев предупредил об угрозе потери страной восьми областей.
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