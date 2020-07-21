Экс-депутат Рады заявил об угрозе потери Украиной восьми областей в случае нового Майдана

Как отметил экс-парламентарий, из-за реформы полиции, «уничтожившей последние остатки правоохранительной системы», власти не смогут нейтрализовать «гражданское противостояние». Оно может дать повод соседним странам занять территории Украины, которые в этих государствах считают исконно своими, предупредил процитированный «ПолитНавигатором» Мураев. По его словам, в результате бывшая советская республика может потерять восемь областей.
Ранее киевский эксперт Руслан Бортник спрогнозировал уход Донецка и Луганска под юрисдикцию Российской Федерации.
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