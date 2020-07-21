Киевский аналитик предрек уход ДНР и ЛНР под юрисдикцию России по вине Украины

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21 июля 2020, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Действия властей Украины, касающиеся мирного урегулирования вооруженного конфликта на территории Донбасса, приведут к уходу самопровозглашенных ДНР и ЛНР под юрисдикцию Российской Федерации. С соответствующим прогнозом выступил Руслан Бортник, киевский политический эксперт.

Как пишет интернет-издание News Front, специалист прокомментировал недавнее постановление Верховной Рады, согласно которому местные выборы в Донбассе станут возможными только после передачи границы республик под контроль украинской стороны. Данное решение парламента противоречит минским соглашениям об урегулировании конфликта.

По мнению Бортника, Киев сам подкладывает под минский процесс мину замедленного действия. Это в конечном итоге приведет к замораживанию переговоров и постепенному уходу Донбасса под юрисдикцию Москвы с повторением в регионе сценария Нагорного Карабаха, предсказал политолог.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что пресс-служба Народной милиции ДНР показала на видео уничтожение на минах украинского диверсанта под Горловкой.