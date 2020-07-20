ДНР показала на видео уничтожение бойца ВСУ в ходе провалившейся вылазки под Горловкой

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20 июля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Опубликовано видео уничтожения на минах военнослужащего Вооруженных сил Украины в ходе провалившейся вылазки спецгруппы ВСУ под Горловкой. Запись, сделанная экшн-камерой погибшего бойца, появилась на YouTube-канале Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 13 июля. В результате подрыва диверсантов на минах украинская армия потеряла убитым одного человека, еще двое получили тяжелые повреждения. Раненые были брошены своими сослуживцами, рассказали в пресс-службе Народной милиции.

Ранее в понедельник сообщалось, что ветеран операции Киева в Донбассе Денис Шелер предсказал значительные военные потери России в случае штурма Мариуполя.