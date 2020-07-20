Ветеран АТО предрек потерю Россией до 100 тысяч военных в случае штурма Мариуполя

Аргументы Недели → В мире 13+

20 июля 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российскую Федерацию ждут значительные военные потери в случае штурма контролируемого Украиной Мариуполя. С соответствующим заявлением выступил Денис Шелер, ветеран «Антитеррористической операции» (АТО, прежнее название операции Киева в Донбассе).

Как отметил Шелер, украинская сторона сосредоточила в Мариуполе высокомотивированные силы. В случае столкновения с ними армия РФ потеряет до 100 тысяч человек убитыми и ранеными, предсказал процитированный «ПолитНавигатором» ветеран АТО.

Украина обвиняет Москву в прямой военной помощи подразделениям непризнанных республик Донбасса. Российское руководство подобные утверждения отрицает.

Ранее сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ перечислили «предпосылки» присоединения ДНР и ЛНР к России.