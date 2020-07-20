«Военное обозрение» назвало три «предпосылки» присоединения ДНР и ЛНР к России

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20 июля 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Военное обозрение»

Вид на Московский Кремль, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Обозначены три «предпосылки» вхождения самопровозглашенных республик Донбасса в состав Российской Федерации. Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает «Военное обозрение», самостоятельно ДНР и ЛНР не выживут, вариант с возвращением на Украину нереален, поэтому «единственной нормальной перспективой» для непризнанных государств остается присоединение к России. В качестве других «предпосылок» в процитированной публикации названы раздача паспортов РФ в Донбассе и недавно принятые поправки к российской Конституции. В них провозглашается задача защиты соотечественников, проживающих за рубежом.

Ранее сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко озвучил помеху для интеграции в РФ Восточной Украины.