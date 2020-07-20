Аналитик раскрыл помеху для присоединения к РФ всей Восточной Украины вслед за Донбассом
20 июля 2020, 15:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: «Украина.ру»
Донбасс рано или поздно войдет в состав Российской Федерации, на пути последующей интеграции остальной территории Восточной Украины есть препятствие. Соответствующую точку зрения высказал политический эксперт Ростислав Ищенко.
По словам аналитика, присоединению Харькова, Днепропетровска, Николаева, Одессы и других регионов мешает то, что за последние тридцать лет Россия и Украина «сильно разошлись в бытовом и ментальном уровне». Интеграция потребует перестройки сознания жителей востока Украины, отметил Ищенко.
Ранее в понедельник сообщалось, что Ирина Гаврилова, киевский журналист, предсказала дату фактического отказа властей своей страны от Донецка и Луганска.
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