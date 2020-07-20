Киевский журналист предсказала дату фактического отказа Украины от ДНР и ЛНР

Некоторое время назад украинская Верховная Рада одобрила законопроект о назначении на 25 октября региональных выборов. При этом голосование в республиках Донбасса, согласно решению парламента, проводиться не будет.
По словам Ирины Гавриловой, процитированной интернет-изданием News Front, выборы без Донецка и Луганска станут фактическим признанием того, что они не являются частью страны.
Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах интернет-СМИ раскрыли подробности сорвавшейся операции Вооруженных сил Украины по атаке российского Крыма и республик Донбасса.
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