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20 июля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Воскресенье, 25 октября, станет датой фактического отказа Украины от территорий, контролируемых властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. С соответствующим заявлением выступила киевский журналист Ирина Гаврилова.

Некоторое время назад украинская Верховная Рада одобрила законопроект о назначении на 25 октября региональных выборов. При этом голосование в республиках Донбасса, согласно решению парламента, проводиться не будет.

По словам Ирины Гавриловой, процитированной интернет-изданием News Front, выборы без Донецка и Луганска станут фактическим признанием того, что они не являются частью страны.

Ранее в понедельник сообщалось, что на страницах интернет-СМИ раскрыли подробности сорвавшейся операции Вооруженных сил Украины по атаке российского Крыма и республик Донбасса.