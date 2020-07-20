Раскрыты детали сорвавшейся операции ВСУ по атаке Крыма и республик Донбасса

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20 июля 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Раскрыты подробности сорвавшейся операции Вооруженных сил Украины по атаке Крымского полуострова и самопровозглашенных республик Донбасса в августе 2016 года. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает «Русская весна», записи переговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко, обнародованные некоторые время назад депутатом Андреем Деркачем, свидетельствуют о том, что несколько диверсионных отрядов ВСУ должны были атаковать военные объекты РФ в Крыму. Сред них аэродром, где базировались вертолеты, и батарея РСЗО «Ураган». Данные действия призваны были отвлечь внимание Москвы от наступления Киева на ДНР и ЛНР.

В процитированной публикации говорится, что операция сорвалось из-за «слива» одного из отрядов российской контрразведке. Предполагается, что кто-то из высокопоставленных украинских военных решил помешать осуществлению плана, трезво оценив последствия его реализации.

Ранее китайское издание Sina сообщило о панике на Украине из-за маневров армии РФ.