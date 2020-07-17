"Жертвами" под Зайцево оказались ветеран армии США и эстонский перебежчик

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17 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chervonec-001.livejournal.com

На Донбассе в последние дни идет серьезное обострение боев. Двумя "горячими точками" стали поселки Зайцево (близ Горловки) и Донецкий (Луганская область)

Утром 13 июля военнослужащие диверсионного подразделения 35 бригады морской пехоты ВСУ подорвались на собственном взрывном устройстве, в результате чего один из диверсионной группы погиб на месте. Украинская сторона запросила через оперативный канал связи режим прекращения огня для эвакуации тела, и получила гарантии.

Днём должна была произойти эвакуация тела силами специалистов организации гражданско-военного сотрудничество "Эвакуация 200", одетыми в опознавательную экипировку. Однако вместо них наблюдатели НМ ДНР зафиксировали продвижение военнослужащих ВСУ. Но извините, это как на позиции приехать вместо "скорой помощи" на танке.

Об этом срочно сообщили по оперативному каналу связи через СММ ОБСЕ, но украинская сторона, вместо того, чтобы прекратить продвижение к позициям бойцов ДНР и вернуться на свои, продолжила движение под прикрытием огня, который вели по наблюдательному пункту и позициям НМ ДНР. Народная милиция открыла ответный огонь, в результате чего погиб украинский "медик".

Погибшим в составе ДРГ 35 бригады морской пехоты ВСУ под Зайцево оказался ветеран армии США Шон Фуллер, проведший много лет в Ираке. Потом "по зову сердца", как говорили в украинских СМИ, вступил в ВСУ.

"Медиком" оказался Мыкола з Эстонии - "белорусский активист". Сбежал с Беларуси на Украину. Поначалу герою не давали громадянство - сделал гражданство эстонское. Потом снова чухнул на Украину, где прошел на западенщине обучение в центре НАТО.

Оба эти наёмника уже светились в пропагандистских репортажах украинского ТВ в разделе "весь мир с нами"! Теперь понятно, почему официальные украинские лица когда говорят о погибших не называют их имён. Погоняла " Шон" и "Мыкола".