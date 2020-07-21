В ДНР раскрыли новые потери армии Украины в результате контратак ополчения по ВСУ

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21 июля 2020, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Киевские военные понесли новые боевые потери в зоне конфликта в Донбассе в результате ответных ударов со стороны ополченцев. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Народной милиции непризнанной ДНР.

В Народной милиции рассказали, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию республики на горловском и донецком направлениях. Бойцы ДНР подавили огневую активность противника в ходе контратаки. ВСУ потеряли погибшим одного человека, еще один ранен.

Накануне в ДНР заявили о ранении двух украинских силовиков в ходе ответного удара. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Юрий Касьянов, волонтер с Украины, назвал четыре возможных «повода» для наступления танков РФ на Киев.