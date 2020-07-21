В ДНР раскрыли новые потери армии Украины в результате контратак ополчения по ВСУ
21 июля 2020, 20:14[ «Аргументы Недели» ]
Киевские военные понесли новые боевые потери в зоне конфликта в Донбассе в результате ответных ударов со стороны ополченцев. Об этом проинформировала сегодня пресс-служба Народной милиции непризнанной ДНР.
В Народной милиции рассказали, что Вооруженные силы Украины атаковали территорию республики на горловском и донецком направлениях. Бойцы ДНР подавили огневую активность противника в ходе контратаки. ВСУ потеряли погибшим одного человека, еще один ранен.
Накануне в ДНР заявили о ранении двух украинских силовиков в ходе ответного удара. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что Юрий Касьянов, волонтер с Украины, назвал четыре возможных «повода» для наступления танков РФ на Киев.
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