Украинский волонтер назвал четыре возможных «повода» для наступления танков РФ на Киев

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21 июля 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Для отправки российских танков на Киев есть четыре возможных «повода». Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Юрий Касьянов, украинский волонтер и блогер.

Как информирует «Рамблер», Касьянов полагает, что ждать военного наступления можно в случае ухудшения экономической и политической ситуации в РФ, возникновения «дрязг» в российской элите, появления в Киеве «настоящей проукраинской власти», а также нового Майдана в стране.

Украинские политики и эксперты регулярно обвиняют Москву в агрессивных планах. Власти России подобные утверждения отрицают.

Ранее во вторник сообщалось, что Георгий Тука, бывший представитель правительства Украины, объяснил нереальность «возвращения» Крымского полуострова Киеву.