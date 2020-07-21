Раскрыты новые детали уничтожения военных ВСУ в результате провалившейся вылазки под Горловкой

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21 июля 2020, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Раскрыты новые подробности уничтожения военнослужащих Вооруженных сил Украины на минах в результате провалившейся вылазки под Горловкой. Соответствующую информацию выяснил отечественный военный корреспондент Александр Сладков.

В своем сюжете, который продемонстрировали некоторое время назад в эфире телеканала «Россия 1», Сладков рассказал, что сначала у позиций Народной милиции ДНР появилась первая группа диверсантов ВСУ. Один из них погиб, подорвавшись на минах.

Украинская сторона отправила ДНР запрос на эвакуацию тела, однако посланная группа пошла не в том направлении, которое было оговорено. В результате подорвался, получив смертельные травмы, еще один киевский военный.

Командование ВСУ было вынуждено отправить к позициям противника еще одну группу. Один из бойцов, ее составлявших, также подорвался на мине. Сослуживцы погибшего бросили его на месте происшествия. Забирать тело пришлось Народной милиции.

Ранее сегодня сообщалось, что Юрий Касьянов, украинский волонтер, перечислил четыре возможных «повода» для наступления российских танков на Киев.