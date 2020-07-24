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ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении военных ВСУ после обстрела республики

, 07:54 [ «Аргументы Недели» ]

ЛНР сделала экстренное заявление об уничтожении военных ВСУ после обстрела республики
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Народная милиция ЛНР выступила с экстренным заявлением, в котором сообщается об уничтожении военнослужащих из 93-й бригады Вооруженных сил Украины после обстрела с их стороны территории непризнанной республики.

В заявлении говорится, что противник атаковал из БМП-2 и зенитной установки поселок Фрунзе. Выпущенные киевскими силовиками боеприпасы повредили четыре дома.

В ходе ответного удара бойцы ЛНР ликвидировали двух военных ВСУ, еще один получил ранения. Также была выведена из строя зенитная установка.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший украинский парламентарий Александр Голуб назвал «самое страшное» действие президента Владимира Зеленского за год пребывания на посту главы государства.

ДЦ

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