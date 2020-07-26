Режим прекращения огня не исключает возобновления огня ВСУ - Минобороны Украины

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26 июля 2020, 17:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Украинская артиллерия, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

Несмотря на вступление в силу с полуночи 27 июля полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, ВСУ оставляют за собой право открывать огонь в случае "провокаций" со стороны непризнанных республик ДНР и ЛНР.

"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий", - говорится в заявлении Минобороны Украины.

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к прекращению огня на линии разграничения на Донбассе, которое должно вступить в силу с 00:01 27 июля.

В свою очередь управления Народной милиции ЛНР и ДНР уже издали приказы о переходе к полному бессрочному прекращению огня.