Политолог из Донбасса озвучил два пути прекращения войны между Киевом и ЛДНР

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2020, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Энрике Менендес, политический эксперт из Донбасса, обозначил два пути прекращения вооруженного конфликта между Киевом и непризнанными ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался некоторое время назад в беседе с журналистами.

Как отметил Менендес, первый путь заключается в трансформации продолжающегося с весны 2014 года противостояния из военного в политическое. Вторым способом урегулирования, по словам эксперта, является введение в зону конфликта миротворцев, которые встанут между противоборствующими сторонами, обеспечив отсутствие огневого контакта между ними.

Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Владимир Корнилов рассказал, почему Киев не хочет завершать войну в Донбассе.