Политолог из Донбасса озвучил два пути прекращения войны между Киевом и ЛДНР

Как отметил Менендес, первый путь заключается в трансформации продолжающегося с весны 2014 года противостояния из военного в политическое. Вторым способом урегулирования, по словам эксперта, является введение в зону конфликта миротворцев, которые встанут между противоборствующими сторонами, обеспечив отсутствие огневого контакта между ними.
Ранее сегодня сообщалось, что аналитик Владимир Корнилов рассказал, почему Киев не хочет завершать войну в Донбассе.
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