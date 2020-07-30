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Уехавший с Украины аналитик объяснил нежелание Киева заканчивать войну с ЛДНР

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Уехавший с Украины аналитик объяснил нежелание Киева заканчивать войну с ЛДНР
Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Владимир Корнилов, уехавший с Украины политический эксперт, рассказал, почему Киев не хочет заканчивать вооруженный конфликт с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

По словам Корнилова, украинские власти заинтересованы в продолжении противостояния в Донбассе, потому что оно позволяет получать западную финансовую помощь. Как отметил политолог, в случае завершения боевых действий Киев этой поддержки лишится. Украина, которая будет мирно сосуществовать с Россией, западным странам не интересна, заявил Владимир Корнилов.

Ранее сегодня сообщалось, что в ЛНР озвучили обязательное условие примирения с киевской стороной.

ДЦ

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