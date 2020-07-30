В ЛНР раскрыли обязательное условие примирения республик Донбасса с Украиной. По данному вопросу в разговоре с российскими журналистами высказался Андрей Марочко, бывший официальный представитель Народной милиции непризнанного государства.
Марочко прокомментировал для «Московского комсомольца» введение в зоне конфликта в Донбассе нового режима прекращения огня, который начал действовать 27 июля. По словам экс-представителя Народной милиции, «ни о каком мире и перемириях не может идти речи, пока Украина не понесет заслуженное наказание».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Михаил Погребинский, киевский эксперт, призвал президента Владимира Зеленского покинуть свою должность ради спасения страны.
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