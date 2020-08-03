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Киевский аналитик предсказал «войну» во всех городах Украины осенью 2020 года

, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Киевский аналитик предсказал «войну» во всех городах Украины осенью 2020 года
Выборы на Украине, chenjunfeng / globallookpress.com

Осенью текущего года Украина столкнется с «колоссальным кризисом власти по всем направлениям». С соответствующим прогнозом выступил Олег Соскин, киевский экономист.

По словам аналитика, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», в бывшей советской республике «наступят события самые серьезные» после региональных выборов, которые намечены на 25 октября. Как отметил Соскин, партии на Украине представляют собой «анклавы кланово-корпоративных групп». «Война» между ними по итогам выборов охватит все города страны, предсказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Киеве спрогнозировали будущее Донецка и Луганска после их возвращения в состав Украины.

ДЦ

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