Киевский аналитик предсказал «войну» во всех городах Украины осенью 2020 года
3 августа 2020, 14:15[ «Аргументы Недели» ]
Осенью текущего года Украина столкнется с «колоссальным кризисом власти по всем направлениям». С соответствующим прогнозом выступил Олег Соскин, киевский экономист.
По словам аналитика, процитированного интернет-порталом «ПолитНавигатор», в бывшей советской республике «наступят события самые серьезные» после региональных выборов, которые намечены на 25 октября. Как отметил Соскин, партии на Украине представляют собой «анклавы кланово-корпоративных групп». «Война» между ними по итогам выборов охватит все города страны, предсказал эксперт.
Ранее сообщалось, что в Киеве спрогнозировали будущее Донецка и Луганска после их возвращения в состав Украины.
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