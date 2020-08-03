Украинский министр предсказал будущее ДНР и ЛНР после воссоединения с Киевом

Аргументы Недели → В мире 13+

3 августа 2020, 12:54 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Fabrizio Bensch / globallookpress.com

Дмитрий Кулеба, глава украинского МИД, рассказал, какое будущее ждет самопровозглашенные республики Донбасса после их воссоединения с Киевом. Слова дипломата приведены в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Новороссия», Кулеба заявил, что о предоставлении ДНР и ЛНР особых полномочий внутри Украины речи не идет, в частности, им не стоит надеяться на получение права вето на решения, которые касаются всей страны. При этом данные образования могут рассчитывать на «широкую форму децентрализации», отметил министр.

Он добавил, что по итогам реинтеграции Донбасса будет установлен полный контроль над границей республик с Россией.

Ранее в понедельник сообщалось, что Юрий Антипов, независимый эксперт, назвал возможную настоящую причину гибели самолета Boeing MH17, уничтоженного на востоке Украины летом 2014 года.