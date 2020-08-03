Независимый эксперт озвучил возможную настоящую причину уничтожения Boeing MH17

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3 августа 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Leonid Faerberg / globallookpress.com

Boeing MH17, погибший в Донбассе в 2014 году, был уничтожен не из комплекса «Бук», как считают следователи, а в результате срабатывания взрывного устройства на борту самолета. Соответствующую версию озвучил Юрий Антипов, независимый технический эксперт.

Как пишет интернет-издание «ПолитРоссия», исследователь обратил внимание на фотографию из кабины пилотов разбившегося самолета, на которой запечатлены две площадки для ног. По словам Антипова, данные площадки «имеют всего несколько разноплановых сквозных пробоев». Если бы Boeing поразил «Бук», картина была бы другой, полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-СМИ появился материал, где названо вероятное доказательство вины Украины в уничтожении гражданского лайнера.