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3 августа 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Царьград»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Названо вероятное доказательство вины Киева в гибели гражданского самолета Boeing MH17, потерпевшего крушение в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Данной теме посвящен материал, размещенный на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сайт канала «Царьград» пишет, что некоторое время назад на израильском телевидении выступил некий «проукраинский эксперт». Специалист, имя которого в процитированной публикации не называется, заявил, что катастрофа Boeing «спасла Украину от масштабной интервенции». Блогер Сергей Григорьев отметил, что эти слова можно считать явкой с повинной, говорится в материале.

Ранее в понедельник сообщалось, что бывший крымский премьер Анатолий Могилев раскрыл способ остановить военный конфликт в Донбассе за неделю.