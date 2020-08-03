Озвучено вероятное доказательство вины Украины в гибели Boeing MH17 в Донбассе

Сайт канала «Царьград» пишет, что некоторое время назад на израильском телевидении выступил некий «проукраинский эксперт». Специалист, имя которого в процитированной публикации не называется, заявил, что катастрофа Boeing «спасла Украину от масштабной интервенции». Блогер Сергей Григорьев отметил, что эти слова можно считать явкой с повинной, говорится в материале.
Ранее в понедельник сообщалось, что бывший крымский премьер Анатолий Могилев раскрыл способ остановить военный конфликт в Донбассе за неделю.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.