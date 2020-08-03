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Последний украинский премьер Крыма раскрыл способ прекратить войну в Донбассе за неделю

, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Последний украинский премьер Крыма раскрыл способ прекратить войну в Донбассе за неделю
Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, рассказал, как в течение недели прекратить вооруженный конфликт в Донбассе, который продолжается с весны 2014 года. Об этом рассказывается в заметке, размещенной в сети.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», Могилев заявил, что быстро установить мир на территории Донецкой и Луганской областей можно с помощью переговоров. Киевской стороне необходимо найти точки соприкосновения и компромиссы с Россией и представителями властей самопровозглашенных республик Донбасса, отметил бывший премьер.

Ранее сообщалось, что в ЛНР проинформировали о воздушной атаке армии Украины в зоне конфликта.

ДЦ

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