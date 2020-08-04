Киевский эксперт предрек прекращение войны в Донбассе при «полном крахе» Украины

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4 августа 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Вооруженный конфликт на территории Донбасса, продолжающийся с весны 2014 года, прекратится при «полном крахе» Украины. Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил некоторое время назад Юрий Дудкин, киевский эксперт.

Специалист прокомментировал назначение бывшего президента Леонида Кравчука представителем Украины на мирных переговорах. Согласно точке зрения Дудкина, данный шаг никак не изменит ситуацию, сложившуюся вокруг противостояния на востоке страны.

Аналитик полагает что, урегулировать конфликт можно с помощью претворения в жизнь политической части минских договоренностей, однако киевская сторона предпринимать подобные действия не собирается. В связи с этим Юрий Дудкин предсказал, что война будет прекращена при «полном крахе» Украины как государства.

Ранее во вторник сообщалось, что в соседней стране спрогнозировали возможное российское «вторжение» из Ростовской области.