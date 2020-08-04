Украинская разведка предрекла возможное «вторжение» России из Ростовской области

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2020, 10:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Актуальные новости»

Учения армии России, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Разведка Украины полагает, что в будущем российская армия может «вторгнуться» в страну с территории Ростовской области. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет издание «Актуальные новости», опасения киевской стороны вызвал тот факт, что РФ сосредоточила возле границ Украины порядка 80 тысяч своих военнослужащих.

Представители украинских властей и экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в наличии агрессивных планов. Российское руководство отрицает данные утверждения как бездоказательные.

Ранее во вторник сообщалось, что Руслан Бортник, киевский аналитик, назвал условие «военного воздействия» РФ на Белоруссию.