Украинская разведка предрекла возможное «вторжение» России из Ростовской области

Разведка Украины полагает, что в будущем российская армия может «вторгнуться» в страну с территории Ростовской области. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет издание «Актуальные новости», опасения киевской стороны вызвал тот факт, что РФ сосредоточила возле границ Украины порядка 80 тысяч своих военнослужащих.
Представители украинских властей и экспертного сообщества регулярно обвиняют Москву в наличии агрессивных планов. Российское руководство отрицает данные утверждения как бездоказательные.
Ранее во вторник сообщалось, что Руслан Бортник, киевский аналитик, назвал условие «военного воздействия» РФ на Белоруссию.
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