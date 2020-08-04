Киевский аналитик предрек «военное воздействие» РФ на Белоруссию в случае «украинского сценария»

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4 августа 2020, 10:15 [ «Аргументы Недели» ]

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация пойдет на жесткие шаги в случае реализации в Белоруссии «украинского сценария» 2014 года. С соответствующим прогнозом выступил Руслан Бортник, киевский политический эксперт.

По словам аналитика, ответные меры Москвы будут включать «прямое военное воздействие». Применение Вооруженных сил России на территории Белоруссии облегчает тот факт, что страны находятся в Союзном государстве, привел точку зрения Бортника интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Антон Давидченко озвучил возможный «радикальный» сценарий Майдана против белорусского лидера Александра Лукашенко.