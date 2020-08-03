Возможный «радикальный» сценарий Майдана против Лукашенко озвучил аналитик

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3 августа 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Московский комсомолец»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Запад разыгрывает в Белоруссии классический вариант цветной революции под предлогом намеченных на 9 августа выборов президента. Об этом в разговоре с представителями СМИ заявил эксперт Антон Давидченко.

Ставший собеседником «Московского комсомольца» специалист озвучил вероятный «радикальный» сценарий Майдана в бывшей советской республике. Давидченко выразил уверенность в том, что в день выборов глава государства Александр Лукашенко постарается сделать Минск закрытым городом с целью предотвращения выхода людей на улицы.

В этих условиях оппозиционеры отправятся в регионы, предсказал эксперт. По его словам, очагами протестов должны стать, в частности, такие города, как Брест и Гродно. Как отметил Антон Давидченко, оттуда противники Лукашенко «огромными колоннами» пойдут маршем на Минск. Любой разгон этих людей со стороны силовиков будет только провоцировать конфликт, заявил аналитик.

Ранее в понедельник сообщалось, что политолог Ростислав Ищенко назвал вероятный срок свержения президента Белоруссии.