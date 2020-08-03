Политолог Ищенко назвал возможный срок свержения президента Белоруссии Лукашенко

Как пишет издание ФАН, специалист отметил, что Майдан в бывшей советской республике готовят не Западная Европа, заинтересованная в нормализации отношений с Россией, и не Соединенные Штаты, которые в настоящий момент «расшатаны изнутри». По словам Ищенко, отстранить от власти Лукашенко намерены белорусские сторонники евроинтеграции и их партнеры из Прибалтики, Польши и Украины. Противники Лукашенко, вероятно, предпримут попытку его свержения в августе-сентябре, поскольку не могут больше ждать, предсказал политолог.
Ранее Алексей Зубец, экономист из России, назвалспособ разорить Белоруссию за несколько месяцев.
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