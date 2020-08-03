Экономист из России раскрыл способ разорить Белоруссию за несколько месяцев

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3 августа 2020, 10:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Украина.ру»

Грузовики, Skrivanek Petr / globallookpress.com

Москва при желании может разорить Белоруссию за несколько месяцев. Об этом в беседе с представителями интернет-СМИ рассказал экономист из России Алексей Зубец.

По словам эксперта, давшего интервью отечественному изданию «Украина.ру», РФ способна разорить соседнее государство, перекрыв товарные потоки, которые в настоящий момент идут через него. Согласно озвученному Зубцом прогнозу, в случае реализации этого сценария «в течение нескольких месяцев от белорусской экономики останутся рожки да ножки». Аналитик подчеркнул, что вряд ли Москве нужен такой вариант.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появилось видео, на котором запечатлена колонна белорусской бронетехники у границы с Россией.